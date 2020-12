تحديث لنظام ويندوز يتسبب بظهور «شاشة الموت الزرقاء» بالحواسب

بعض مستخدمى أجهزة الكمبيوتر اشتكو مؤخرا من ظهور مشكلة مؤرقة في حواسبهم بعد تحميلهم لأحد إصدارات أنظمة Windows 10.

وتبعا لموقع Windows Latest فإن بعض مستخدمي الحواسب بدأوا يعانون من ظهور شاشة زرقاء تحمل بعض التعليمات التوجيهية لتصحيح الأخطاء البرمجية أثناء العمل على حواسبهم، وذلك بعد أن حملوا تحديث KB4592438 لأنظمة Windows 10 في تلك الأجهزة، والذي طرح في ديسمبر الجاري.

وبالإضافة إلى المشكلة المذكورة عانى بعض المستخدمين بعد التحديث أيضا من مشكلات في زيادة الأحمال التقنية على معالجات حواسبهم، ومشكلات في تباطؤ عمل بعض المهام في الحواسب مثل عرض الفيديوهات على سبيل المثال،

ولم تعلق مايكروسوفت بشكل رسمي على هذه المشكلات بعد، لكن بعض المستخدمين الذين عانوا منها نصحوا بإزالة التحديث المذكور من الحواسب والعودة إلى الإصدار الأقدم من أنظمة Windows 10.حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

