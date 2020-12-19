شركة Xiaomi تطلق هاتفها الجديد بسعر منافس

أعلنت شركة Xiaomi عن مواصفات جهازها الجديد المزود بمواصفات مميزة وبأسعار منافسة تبدأ من 120 يورو مصمم من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش وضد الرطوبة والغبار.

ويأتي جهاز Redmi 9 Power مع شاشة IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة محمية بطبقة من الزجاج معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريباً، مزود بمعالج بتقنية (11 نانومتر) ويعمل مع نظام تشغيل Android 10.

وجاءت بطارية الهاتف بسعة 6000 ميلي أمبير كما حصل على نسختين من الذواكر 64-128 غيغابايت، وتعمل الكاميرا الأمامية فيه مع خاصية التعرف على الوجوه فضلاً عن الكاميرا الأساسية في الجهازالتي جاءت بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل.

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