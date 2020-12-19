سامسونج تخطط لإطلاق أربع هواتف قابلة للطي في 2021

ظهرت عدد كبير من الشائعات حول سلسلة جالكسي Z فولد في الآونة الأخيرة، وهي الشائعات المتعلقة بعام 2021 المقبل بطبيعة الحال، واليوم وطبقًا لتقرير جديد عن أحد المنصات الإخبارية الكورية يبدو أن سامسونج تخطط لإطلاق 4 هواتف قابلة للطي في 2021! وهو عدد كبير بلا أدنى شك.

سامسونج تخطط لإطلاق هواتف قابلة للطي أكثر من أي وقت سابق

التقرير قد ذكر أن سامسونج تنوي إطلاق هاتفين من سلسلة جالكسي Z فولد الرئيسية، وهي الهواتف الكبيرة، وهاتفين من سلسلة جالكسي Z فليب وهي الهواتف الأصغر كما نعلم، وكل هذه الهواتف ستدعم شبكات الجيل الخامس بشكل كامل.

التقرير لم يكشف عن تفاصيل الهواتف، لكن نظرًا لأن كلهم يدعمون شبكات الجيل الخامس فهذا يعني بلا شك أن سيكون هناك فارق في مواصفاتهم الداخلية وأسعارهم! ربما نرى هواتف قابلة للطي في 2021 من سامسونج تبدأ عند 1000 دولار أمريكي أو أقل.

أشارت مصادر أخرى أن كون سامسونج ستوفر هاتفين من كل فئة فهذا قد يجعلنا نرى إصدار عادي وإصدار برو/بلس منه، أو أن نرى إصدار عادي وإصدار لايت منه! وهذا التنوع الكبير يأتي مساندًا لخطط سامسونج في التخلي عن سلسلة جالكسي نوت كما تحدثنا سابقًا.

الهواتف القابلة للطي تضم المفهوم الأحدث للهواتف بلا أدنى شك، لكن مدى اعتماديتها هي أمر قد يختلف عليه كل شخص مع الآخر، لكن لا شك أنها تشكل جزءًا من المستقبل الذي توقعته أفلام هوليوود منذ سنوات! ما رأيك؟ وهل تفكر في اقتناء واحد من الأساس؟