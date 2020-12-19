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نجوم “الكندوش” يحتفون بالفنانة القديرة سامية الجزائري

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صور من كواليس مسلسل “الكندوش”، تظهر فيها الفنانة السورية سامية الجزائري، مع مجموعة من أبطال العمل، حيث بدأت الفنانة المُلقّبة بـ”سيدة الكوميديا” في تصوير مشاهدها في المسلسل، الذي يُعرض في الموسم الرمضاني القادم.

واحتفى نجوم المسلسل بالفنانة القديرة، حيث شهدت إحدى الصور اجتماع سامية الجزائري مع الفنان أيمن رضا، الذي لقّبها بـ”الملكة”، والفنانة شكران مرتجى، في صورة أعادت للأذهان مشاركة هذا الثلاثي في مسلسل “عيلة 6 نجوم”.

ويروي مسلسل “الكندوش”، الذي يُصوّر البيئة الشامية؛ قصة عشق تاجر ثري له هيبته وحضوره لأرملة، ويعكس الصراع الدائم بين محوري الخير والشر، وتُشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية، كـ”أيمن رضا، سامية الجزائري، أيمن زيدان، كندة حنا، سلاف فواخرجي، ومصطفى المصطفى، وشكران مرتجى وغيرهم”.

يُذكر أن مسلسل “الكندوش”، من تأليف حسام تحسين بك، وإخراج سمير الحسين، ويُعرض عبر جزأين بمعدل 30 حلقة لكل جزء.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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