هل تكره الصيف والحرّ؟.. احزم أمتعتك واذهب إلى هذه المدن الباردة

تتمتع العديد من المناطق في العالم بأجواء باردة ساحرة، وبعضها من يستمتع بهطول الثلوج بشكل مستمر خلال فصل الشتاء، إليكم أبرز عشر مدن في العالم:

أوتاوا – كندا

يستقبل سكان مدينة “أوتاوا” الكندية فصل الشتاء بابتسامة وزوج من الزلاجات، حيث يذهب سكان هذه المدينة إلى عملهم أو إلى المتاجر عن طريق التزلج على الثلوج، وعلى الرغم من أنها ليست أبرد مدينة في هذه القائمة؛ إلا أن متوسط درجة الحرارة فيها 10.2 درجة مئوية تحت الصفر؛ وهذا ما يجعلها من أبرد المدن في العالم.

فلاديفوستوك – روسيا

تقع شرق روسيا بالقرب من الحدود الصينية، وهي محاطة بالبحر، وتملك تاريخًا عسكريًا، ويبلغ متوسط درجات الحرارة فيها 13.11 درجة مئوية تحت الصفر، وتتمتع بهندسة معمارية جميلة.

نوفوسيبيرسك – روسيا

هي ثالث أكبر مدينة روسية من حيث عدد السكان، تعتبر واحدة من جواهر السياحة في روسيا وخصوصًا في الشتاء، يطلع عليها لقب Ice Town وتجذب العديد من السياح في الفترة ما بين ديسمبر ومارس، ويبلغ متوسط درجة الحرارة فيها 15.78 تحت الصفر.

نور سلطان – كازاخستان

هي مدينة أستانا سابقًا، وهي ثاني أبرد عاصمة في العالم، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة فيها 16 درجة مئوية تحت الصفر، يتزلج العديد من السكان على الجليد في نهر إيشي الذي يبقى متمجدًا خمسة أشهر متتالية، إنها مدينة حديثة ذات هندسة معمارية مستقبلية ومساجد رائعة، وتتوفر فيها العديد من مراكز التسوق.

وينيبيغ – كندا

تجتاح الرياح هذه المدينة من القطب الشمالي، ويبلغ متوسط درجة الحرارة فيها 16.39 درجة مئوية تحت الصفر، لكن أثناء الرياح العاتية التي تضربها قادمة من القطب الشمالي تشعر أن درجة الحرارة 40 تحت الصفر.

إيركوتسك – روسيا

واحدة من أكبر المدن الصناعية في سيبيريا، ويتسم سكانها بالشجاعة، خلال فصل الشتاء يكون متوسط درجة الحرارة 19 درجة مئوية تحت الصفر بشكل يومي تقريبًا، عدد سكانها يزيد قليلًا عن نصف مليون، تضم أيضًا بحيرة بايكال أعمق بحيرة في العالم، في الشتاء تتحول هذه البحيرة إلى أكبر حلبة تزلج في العالم.

هاربين – الصين

مدينة يزيد عدد سكانها عن تسعة ملايين نسمة، يطلق عليها اسم مدينة الجليد، يبلغ متوسط درجة الحرارة 19.50 درجة مئوية تحت الصفر، وتشتهر بمهرجان هاربين الدولي السنوي للتزلج الذي يمتد من أواخر ديسمبر إلى منتصف فبراير من كل عام، كما يقوم الناس بنحت المنحوتات الثلجية أثناء هذه الفترة.

فيرباانكس – الولايات المتحدة

لن تجد مكانًا أفضل من هذه المدينة في ألاسكا لمشاهدة الشفق القطبي، في شهر يناير يبلغ متوسط الحرارة فيها 21.67 درجة مئوية تحت الصفر.

أولان باتور – منغوليا

عاصمة منغوليا، يقطنها حوالي مليون شخص توجد على ارتفاع 4400 قدم فوق سطح البحر، وتصل درجات الحرارة فيها إلى 24.4 درجة مئوية تحت الصفر، تشتهر المدينة بالعديد من المهرجانات المحلية في شهر يناير تحديدًا، و احتفال سنوي تقليدي احتفالًا بالعام الجديد على الطراز القديم يتخلله سباقات خيول.

ياكوتسك – روسيا

أبرد مدينة في العالم وتصل فيها درجات الحرارة إلى 41.1 درجة مئوية تحت الصفر، يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة، يتمتع سكان هذه المدينة بالكرم والروح الجميلة، حيث يستضيفون المسافرين خلال فصل الشتاء، تحتوي على متحف الماموث الذي يضم رأس ماموث محفوظ ومحنط كما هو من العصر الجليدي

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