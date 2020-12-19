سلطان الطرب يعود لجماهيره بأغنية “صاحي الليل”

أطلق الفنان السوري جورج وسوف أغنيته الجديدة صاحي الليل على طريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وانضمت الأغنية الجديدة إلى مكتبة الوسوف الفنية ضمن باقات إصدار Anghami Orginal.

وقدم سلطان الطرب في فيديو كليب الأغنية بشكلٍ مختلف، حيث ظهر فيه لوحات راقصة قدمتها فرقة مياس لمعاني صاحي الليل كمشهدية على شكل عقارب مع تصوير إسقاطي على الراقصين.

وحققت الأغنية الجديدة أكثر من 477 ألف مشاهدة خلال يوم واحد، ونالت إعجاب ورضا عشاق سلطان الطرب الذين عبروا عن سعادتهم بعودته لطرح الأغاني.

وأغنية صاحي الليل من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج رودولف جبر

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