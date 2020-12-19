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فرس نهر غاضب ينهي حياة مربيه (صور)

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطعة فري ستيت الواقعة في جنوب أفريقيا حادثةً مؤسفة للغاية، إذ أقدم فرس النهر المسمى همفري على قتل صاحبه ماريوس إلس.

حيث عثر أهالي القرية على جثة المزارع البالغ من العمر 40 عاماً في النهر الواقع بالقرب من منزله بعد تعرضه للعض من فرس النهر البالغ من العمر 6 سنوات والذي تبناه المزارع الراحل.

وكان ماريوس يعتبر فرس النهر مثل ابنه، حيث نشر مجموعة كبيرة من الصور التي يظهر فيها وهو يمتطي فرس النهر ويسبح معه ويسير إلى جانبه.

يذكر أن ماريوس عبّر قبل رحليه بمدة عن سعادته لتكوين صداقة مع أخطر حيوان في أفريقيا، دون أن يعلم بأنّ هذه الصداقة لن تدوم طويلاً، وستنهي حياته بطريقة مأساوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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