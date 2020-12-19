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بنما تواجه كورونا بالتسوق على أساس الجنس

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت السلطات الصحية في بنما إعادة فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد، حيث ستجبر السكان على التسوق على أساس الجنس خلال فترة الأعياد بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وستحدد السلطات المحلية أياماً خاصة يمكن للرجال التسوق فيها وأيام أخرى للنساء لتقليل من التجمعات في خطوة مشابهة لتلك التي قامت بها في يونيو الماضي في المناطق التي تفشى فيها المرض بشكلٍ كبيرٍ.

وستبدأ بنما بتطبيق قانون التسوق على أساس الجنس بدءاً من 21 ديسمبر الجاري، على أن يفرض على حجر صحي كامل على الجنسين في عيد الميلاد ويوم رأس السنة.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع في بنما لأكثر من 206 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 3 آلاف شخ

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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