تحديث iOS 14 متوفر الآن على معظم أجهزة الايفون!

كشفت ابل عن بعض الإحصائيات الرسمية حول تحديث iOS 14 و iPadOS 14 بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إطلاقهما.

تحديث iOS 14 متوفر الآن على نحو 81% من هواتف الايفون التي تم إصدارها في آخر 4 سنوات، ونحو 72% من هواتف الايفون جميعها المتاح لها التحديث.

أما بالنسبة لتحديث iPadOS 14 فقد كان معدل تنزيله أقل، إذ بلغت نسبته 75% من أجهزة الايباد التي تم إطلاقها في آخر 4 سنوات، ونحو 61% من كافة أجهزة الايباد المتاح لها التحديث.

النسبة المتبقية ربما لا تكون على علم أصلاً بتوفر التحديث، أو تستخدم كسر الحماية (الجيلبريك)، أو تكون متخوفة أصلاً من تنزيل تحديث iOS 14 و iPadOS 14 خوفاً من وقوع أي مشاكل عند أو بعد التحديث.

الخوف من التحديث الجديد قد يكون الدافع لتجنب تنزيله وهو ما يبدو واضحاً أكثر على أجهزة الايباد التي يعتمد عليها في الدراسة والعمل بشكل مكثف.

النسبة المتبقية التي لم تقم بالتحديث إلى iOS 14 أو iPadOS 14 معظمها تعمل بتحديث iOS 13 الأسبق وبعضها على تحديثات أخرى أقدم.

من المتوقع أن يتبنى المزيد من المستخدمين تحديث iOS 14 و iPadOS 14 خلال الفترة القادمة وخاصة مع إطلاق المزيد من التحديثات الفرعية التي حلت معظم المشاكل التي ظهرت على مدار الثلاثة أشهر الماضية وأدت إلى استقرار بشكل أفضل.

هل قمت بالتحديث إلى iOS 14 او iPadOS 14 أم لازلت تنتظر؟