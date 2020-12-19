تويتر تحمي حسابات المتوفين بهذه الطريقة

قالت شركة تويتر الأمريكية أنّها ستتبع طريقة جديدة لحماية حسابات المتوفين، حيث ستنشأ نوعاً من الحسابات التذكارية لحماية حسابات الأشخاص الراحلين.

كما ستقوم الشركة الأمريكية بوضع إشارات خاصة على الحسابات التابعة لبرامج آلية (البوت) وليس للأشخاص الحقيقيين.

وبررت تويتر وضعها الإشارة بأنّ حساب البوت يؤدي لحدوث التباس بين حسابات الأشخاص والبوتات لذلك يجب أن يتم وضع إشارة خاصة عليها للتفريق بينهم.

وأكدّت الشركة الأمريكية أهمية المعلومات التي تقدمها البوتات، وقالت إنّها لن توقفها في الفترة الحالية.

يذكر أنّ تويتر قامت في الفترة الأخيرة بإطلاق عدة تحديثات وميزات جديدة تدخل ضمن خططها لتطوير تطبيق تويتر وزيادة عدد مستخدميه.

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