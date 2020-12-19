منوعات

“زوم” يطرح ميزات خاصة بفترة الأعياد

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ مالكو تطبيق زوم المستخدمين بمجموعة من المفاجآت التي سيحصلون عليها خلال فترة الأعياد.

حيث نشرت صفحات التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعية تدوينةً أكدّت فيها إزالة مدة مكالمات الفيديو المجانية المقدرة بـ40 دقيقة خلال فترة الأعياد، والسماح للمستخدمين للحديث بحرية مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وقال المسؤولون عن زوم إنّ القيود الزمنية ستزول في الفترة ما بين 17 و19 ديسمبر الجاري، 23 و26 ديسمبر، و30 ديسمبر و2 يناير القادم.

وأكدّ المسؤولون تفعيل ميزة الإلغاء بشكل مجاني ضمن الفترات التي حددتها الشركة.

يذكر أن المسؤولين عن التطبيق يسعون خلال الفترة القادمة لإضافة ميزات جديدة تتناسب مع الزيادة الحاصلة بعدد المستخدمين.

The post “زوم” يطرح ميزات خاصة بفترة الأعياد appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك