“زوم” يطرح ميزات خاصة بفترة الأعياد

فاجأ مالكو تطبيق زوم المستخدمين بمجموعة من المفاجآت التي سيحصلون عليها خلال فترة الأعياد.

حيث نشرت صفحات التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعية تدوينةً أكدّت فيها إزالة مدة مكالمات الفيديو المجانية المقدرة بـ40 دقيقة خلال فترة الأعياد، والسماح للمستخدمين للحديث بحرية مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وقال المسؤولون عن زوم إنّ القيود الزمنية ستزول في الفترة ما بين 17 و19 ديسمبر الجاري، 23 و26 ديسمبر، و30 ديسمبر و2 يناير القادم.

وأكدّ المسؤولون تفعيل ميزة الإلغاء بشكل مجاني ضمن الفترات التي حددتها الشركة.

يذكر أن المسؤولين عن التطبيق يسعون خلال الفترة القادمة لإضافة ميزات جديدة تتناسب مع الزيادة الحاصلة بعدد المستخدمين.

