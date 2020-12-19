أوبو تكشف عن هاتف يدعم شبكات 5G بسعر رخيص

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة يدعم شبكات الجيل الخامس أطلق عليه OPPO A53 5G.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالج Media Tek Dimensity 720 5G ومعالج رسوميات Mail-G57 MC3، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LTPS IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4040 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 200 دولار أمريكي.

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