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لقاح روسي يمنح المناعة من 6 أشهر إلى مدى الحياة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد رينات ماكسيوتوف مدير مركز فيكتور العلمي الروسي فترة الحماية الموثوقة التي يحصل عليها الناس بعد أخذهم اللقاح الذي يعده المركز، بـ6 أشهر على أقل تقدير.

وقال رينات إنّ اللقاح يشكل مناعة مدى الحياة لبعض المرضى، في حين يحصل معظم المرضى على مناعة تضعف وتتقلص بعد 6 أشهر و10 أشهر على أكثر تقدير.

وأكدّ مدير مركز فيكتور إمكانية إعادة التطعيم مرةً أخرى نظراً لدرجة الأمان العالية التي يقدمها اللقاح.

وأشار مركز فيكتور لرغبته في تطعيم الأطفال بعد تلقي العلماء نتائج الدراسات السريرية على المراهقين.

يذكر أنّ لقاح إبيفاك كورونا الذي ينتجه مركز فيكتور تم تسجيله رسمياً في روسيا يوم 13 أكتوبر الماضي، وستنتهي في الفترة الحالية اختبارات ما بعد تسجيل الدواء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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