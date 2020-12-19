تحذير حقيقي لمرضى الكلى من فيروس كورونا

قالت دراسة جديدة قام بها باحثون بريطانيون إنّ فيروس كورونا يشكل تهديداً حقيقياً لحياة مرضى الكلى.

وأشار الباحثون إلى وفاة 662 مريضاً بالفشل الكلوي في بريطانيا من بين 20 ألف أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بمعدل وفاة شخص واحد من بين كل 30 مريضاً، بالإضافة لوفاة 564 آخرين ممن خضعوا لعمليات زرع الكلى، مما رفع عدد الوفيات بين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية خطيرة لأكثر من 1200.

وطالب الأطباء بإعطاء الأولوية في اللقاحات لمرضى الكلى، لأنّ الفيروس يهدد حياتهم بشكلٍ كبير، خاصة وأنّ نصفهم لم يتجاوزوا سن الـ40.

وأكدّ الباحثون قدرة فيروس كورونا على إحداث مشاكل في الكلى بسبب تخثر الدم، مما يؤدي إلى تعطلها عن العمل وتدهور صحة ا

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