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باندا يصب جام غضبه على رجل ثلجي (فيديو)

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدم حيوان باندا يعيش في حديقة الحيوان بموسكو على مهاجمة رجل ثلجي صنعه عمال الحديقة في قفصه.

وقام العاملون في الحديقة بتصوير مقطع فيديو للهجوم الذي شنه دب الباندا على الرجل الثلجي، حيث أظهر المقطع صراعاً حقيقياً دار بين الدب وخصمه الثلجي.

وقام الدب بتدمير هيكل الرجل الثلجي، ثم بدأ يأكل قطعة الجزر التي كانت بمثابة الأنف، وبعد الانتهاء من وجبته عاد ليصارع بقايا الرجل الثلجي من جديد.

وحظي مقطع الفيديو المصور بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترك رواد تلك المواقع مجموعة من التعليقات الطريفة حول الم

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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