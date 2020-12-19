كورونا يحوّل مهرجان برلين السينمائي لمسابقة افتراضية

اضطر منظمو مهرجان برلين السينمائي لتأجيل المهرجان من فبراير إلى مارس القادم، وتحويله لمسابقة افتراضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المهرجان إنّ الدورة 71 ستقام على مرحلتين الأولى ستكون افتراضية وستتضمن توزيع الجوائز وستقام في مارس، والثانية في يونيو وستكون عبارة عن عروض مفتوحة بحضور الجمهور.

وبرر منظمو الحفل هذا التقسيم برغبتهم في الإبقاء على سوق الأفلام والمهرجان، وقالوا إنّ إقامة المهرجان في فبراير بحضور الجمهور والجميع غير ممكن بسبب الظروف الحالية التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ اللائحة النهائية للمهرجان ستعلن في فبراير القادم على أن تعرض الأفلام الفائزة في صالات السينما وفي الهواء الطلق في يونيو القادم.

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