من أجل منزل خالٍ من مسببات الحساسية

إذا كنت مصابًا بنوع من الحساسية مثل حمى القش أو الربو القصبي، يمكنك اتخاذ بضع خطوات لتقليل وجود مسببات الحساسية داخل منزلك.

تعتبر بعض خطوات تقليل مسببات الحساسية داخل المنزل معقدة وقد تستهلك كثيراً من الوقت، لكن هناك بعض الأمور السهلة المفيدة التي يمكنك القيام بها، وقد تكون بعض الخطوات أكثر فاعلية من الأخرى، وذلك حسب نوع الحساسية التي تعاني منها.

المنزل بالكامل

– درجة الحرارة والرطوبة

تعتبر المنازل الحارة والرطبة بيئةً خصبة لعثة الغبار والعفن، حافظ على درجة الحرارة بين 20 إلى 22 درجة مئوية، وحافظ على بقاء نسبة الرطوبة النسبية أقل من 50 بالمائة.

نظف مرشح الجزيئات الدقيقة في أنظمة التدفئة والتبريد المركزية ومكيفات الهواء داخل الحجرة أو استبدله مرة واحدة على الأقل شهريًا.

– الآفات

تخلص من الصراصير والفئران باستخدام مصيدة يمكن شراؤها من متاجر الأجهزة، وإذا لم تكن فعالة، فاستأجر أحد العاملين في إبادة الآفات.

وللتخلص من بقايا الحشرات والفئران التي تحفز الحساسية، قم بتنظيف السجاد بشكل كامل بالمكنسة الكهربائية واغسل الأسطح الصلبة. ولمنع تكرر انتشار العدوى، سد الشقوق وجميع المداخل الأخرى.

– العفن

أغلق الأبواب والنوافذ أثناء الطقس الدافئ واستخدم مكيف الهواء وأجهزة إزالة الرطوبة. تخلص من المواد الملوثة التي لا يمكن غسلها مثل السجاد، ونظف المواد القابلة للغسل باستخدام محلول بنسبة 5 بالمائة من الكلور المبيض، وارتدِ قناعًا واقيًا عند تنظيف العفن، وتفحص السطح والأسقف للتحقق من تسريبات الماء.

– روتين التنظيف الأسبوعي

امسح الأرضية الخشبية أو المشمعية باستخدام ممسحة مبللة، ونظف السجاد باستخدام المكنسة الكهربائية، استخدم المكنسة الكهربائية المزودة بجزيئات دقيقة أو مرشح هواء جزيئي عالي الكفاءة (HEPA).

استخدم قطعة قماش مبللة بالماء لتنظيف الأسطح الأخرى، بما في ذلك أعلى الأبواب وعتبة النافذة وإطارات النوافذ، إذا كنت مصابًا بالحساسية، فإما أن ترتدي قناعًا للأتربة أو استعن بشخص آخر غير مصاب بالحساسية للقيام بهذا الأمر، وقم بتغيير أو تنظيف مرشحات نظام التدفئة والتبريد مرة واحدة في الشهر.

– التدخين

لا تسمح بالتدخين في أي مكان داخل منزلك.

غرفة النوم

– السرير والفراش

يمكن تغليف الوسائد والفرش والأسِرة بغطاء واقٍ من عث الغبار، مع غسل الملاءات وأغطية الوسائد والبطانيات مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل بماء ساخن، وقم بإزالة اللحاف أو غسله أو تغطيته، وقم باستبدال الأغطية الصوف أو المصنوعة من الريش بمواد صناعية.

– أغطية الأرضية

تخلص من السجاد واستخدم الأرضيات الخشبية أو أرضيات المشمع أو أغطية الأرضية القابلة للغسل.

إذا لم يكن هذا خياراً مناسباً لك، فاستخدم سجادة ذات وبر قصير بدلاً من السجاد ذي الوبر الطويل، ونظفه باستخدام المكنسة الكهربائية المزودة بمرشح هواء جزيئي عالي الكفاءة (HEPA)، واغسل السجاد بالشامبو بشكل متكرر.

– الستائر العادية والستائر المعدنية

استخدم ستائر عادية مصنوعة من القطن العادي أو من الألياف الصناعية، واستبدل الستائر المعدنية الأفقية القابلة للغسل.

– النوافذ

أغلق النوافذ واعتمد على مكيف الهواء أثناء موسم انتشار حبوب اللقاح (الربيع)، ونظّف العفن والتكثيف من إطارات النوافذ وعتبة النوافذ، واستخدم نوافذ ذات طبقة مزدوجة إذا كنت تعيش في مناخ بارد.

– الأثاث

اختر الكراسي وخزانات الثياب والطاولات المصنوعة من الجلد أو الخشب أو المعدن أو البلاستيك سهلة التنظيف، وتجنب الأثاث المغطى بالقماش.

– الأغراض المبعثرة

تخلص من المواد التي تجمع الأتربة مثل الحليِّ الصغيرة والديكورات التي توضع على الطاولة والكتب والمجلات، وقم بتخزين لعب الأطفال والألعاب والحيوانات المحشوة في صناديق بلاستيكية.

– الحيوانات الأليفة

إذا لم تتمكن من إيجاد منزل منفصل لكلبك أو للقطة، فعلى الأقل حافظ على الحيوانات بعيدة عن غرفة النوم، قد يساعد تحميم الحيوانات مرة واحدة في الأسبوع على الأقل على تقليل مقدار الحساسية الذي يسببه الوبر الذي يتساقط عن أجسامها.

– ترشيح الهواء

اختر مرشح الهواء المزود بمرشح جزيئات دقيقة أو مرشح الهواء الجزيئي عالي الكفاءة، وجرّب ضبط مرشح الهواء بحيث يوجه الهواء النظيف نحو رأسك عند النوم.

غرفة المعيشة

– أغطية الأرض

تخلّص من السجاد واستخدم الأرضيات الخشبية أو أرضيات المشمع أو أغطية الأرض القابلة للغسل، وإذا لم يكن هذا خياراً مناسباً لك، فاستخدم السجاد ذي الوبر القصير بدلاً من السجاد ذي الوبر الطويل، ونظفه باستخدام المكنسة الكهربائية المزودة بمرشح جزيئات صغيرة أو مرشح هواء جزيئي عالي الكفاءة (HEPA).

اغسل السجاد الأرضي والحصر الأرضية أسبوعياً، واغسل السجاد الذي يغطي كامل مساحة الغرفة بالشامبو بشكل دوري.

– المفروشات

فكر في استبدال الأرائك والكراسي المغطاة بالقماش، واستخدم الأثاث المصنوع من الجلد أو الخشب أو المعدن أو البلاستيك سهل التنظيف.

– الستائر العادية والستائر المعدنية

استخدم ستائر عادية مصنوعة من القطن العادي أو الألياف الصناعية، استبدل الستائر المعدنية الأفقية بالمظلات القابلة للغسل.

– النوافذ

أغلق النوافذ واعتمد على مكيف الهواء أثناء موسم حبوب اللقاح (الربيع)، نظّف العفن والتكثيف من إطارات النوافذ وعتبة النوافذ، واستخدم نوافذ ذات طبقة مزدوجة إذا كنت تعيش في مناخ بارد.

– النباتات

أوجد مكاناً جديداً خاصاً لأوعية النباتات أو انثر الحصى على المنطقة المتسخة للمساعدة على منع نمو العفن.

– الحيوانات الأليفة

إذا لم تتمكن من إيجاد مكان جديد لكلبك أو لقطتك، ففكر في إبقائها في الخارج إذا سمح الطقس بذلك.

– المواقد

تجنب استخدام مواقد أو مدافئ الحطب، لأن الدخان والغاز قد يزيد من حساسية الجهاز التنفسي، ولا تتسبب معظم مواقد الغاز الطبيعي في تلك المشكلة.

المطبخ

– الموقد

قم بتركيب مروحة تهوية طاردة واستخدمها للتخلص من روائح الطهي وتقليل الرطوبة، تقوم أغلب الأغطية الموضوعة أعلى المواقد بترشيح جزيئات الطبخ فقط من دون توجيهها إلى الخارج.

– حوض الغسيل

اغسل الأطباق يوميًا، ونظف حوض الغسيل والصنابير للتخلص من العفن وفتات الطعام.

– الثلاجة

امسح الرطوبة المفرطة لتجنب نمو العفن، تخلص من الطعام المتعفن أو المنتهي صلاحيته، قم بإفراغ وعاء التقطير وتنظيفه، وتنظيف مانع التسرب المطاطي حول الأبواب أو استبداله.

– الخزانات والطاولات

نظف الخزانات والطاولات باستخدام المنظفات والماء، افحص الخزانات أسفل حوض الغسيل للتحقق من عدم وجود تسرب في السباكة، قم بتخزين الأطعمة بما فيها أطعمة الحيوانات الأليفة في أوعية محكمة الإغلاق.

– فضلات الطعام

ضع القمامة في وعاء مزود بغطاء واقٍ من الحشرات وتخلص من القمامة يوميًا، سيساعدك إبقاء المطبخ خاليًا من فتات الطعام على تقليل فرصة وجود قوارض أو صراصير بالمطبخ.

الحمّام

– التهوية

قم بتركيب مروحة تصريف واستخدمها لتقليل الرطوبة عند الاستحمام.

– الأرضيات

تخلص من السجاد واستخدم البلاط أو الخشب أو المشمع أو أرضيات الفينيل، واستخدم السجاد القابل للغسل.

– الجدران

تخلص من ورق الحائط وقم بتركيب البلاط أو قم بطلاء الجدران باستخدام طلاء لامع مقاوم للعفن.

– حمامات الاستحمام وأحواض المياه

جفف أحواض الاستحمام وقم بتطويقها بعد الاستخدام، ونظف أحواض الاستحمام وحمامات الاستحمام وأغطية الصنابير من العفن باستخدام مادة مبيضة، ونظف ستائر الاستحمام وأرضيات الحمام العفنة أو استبدلها.

– المرحاض وحوض الغسيل

نظف العفن الذي يعلو أسطح تركيبات السباكة، وقم بإصلاح التسريبات.

القبو

– أغطية الأرض

تخلص من السجاد العفن أو المتضرر من الماء، وإن أمكن، استخدم أرضيات إسمنتية أو أرضيات الفينيل أو المشمع.

– المفروشات

فكر في استبدال الأرائك والكراسي المغطاة بالقماش بأثاث المصنوع من الجلد أو الخشب أو المعدن أو البلاستيك.

– الأساس والنوافذ والدرج

تحقق من أي مصادر للتسريبات أو التلفيات المتعلقة بالمياه وقم بإصلاحه.

– جودة الهواء

استخدم أجهزة إزالة الرطوبة لتقليل البلل ونظفها مرة أسبوعيًا.

– المخزن

خزّن المقتنيات والملابس في صناديق تخزين بلاستيكية.

– مجفف الملابس

قم بتوجيه هواء تجفيف الرطوبة نحو الخارج.

المصدر- موقع صحتك

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