الصراع بين ابل و فيسبوك – كيف سيؤثر عليك هذا النزاع الكبير ؟

حالياً هناك صراع محتدم بين ابل من ناحية وفيسبوك من ناحية أخرى، وعلى غير العادة وغير المتوقع فإن هذا الصراع يدور حولك أنت وحول خصوصية بياناتك، ومن المهم جداً أن تكون على علم به.

عودة للوراء .. كيف أشعلت ابل فتيل الصراع مع فيسبوك؟

ابل أعلنت عن تحديث iOS 14 منتصف عام 2020 وكان في النسخة التجريبية منه خاصية مهمة للغاية عبر عن خيار جديد وصفناه هنا في “أخبار التطبيقات” أنه أهم خيار عليك تفعيله في تحديث iOS 14.

هذا الخيار هو خاصية “عدم التتبع” والذي يمنع أي تطبيق من تتبعك وجمع بياناتك دون أخذ موافقة منك عبر نافذة منبثقة سوف تظهر لك ليكون لك حرية الموافقة أو الرفض.

بعدها جاء موعد إطلاق تحديث iOS 14 ليفاجىء الجميع بعدم وجود هذا الخيار، وقد قيل آنذاك في التقارير الصحفية أن ابل قد فضلت تأجيل ذلك لوقت آخر تفادياً للصدام مع فيسبوك وغيرها من الشركات وقت ذورة فيروس كورونا. والآن يبدو أن ابل في طريقها إلى إتاحة هذا الخيار من جديد للمستخدمين.

تعتمد الشركات الإعلانية الكبرى مثل فيسبوك وجوجل على جمع بيانات المستخدمين وتحليلها ثم عرض الإعلانات التي تتوافق مع اهتماماتهم ورغباتهم، وخاصية مثل هذه سوف تؤثر سلباً على الشركات الإعلانية.

لم يكن الأمر خافياً فقد قالت شركة فيسبوك في بيان سابق لها إن خاصية منع التتبع التي سوف تكون موجودة في iOS 14 سوف تتسبب بخسائر تزيد عن 50% في عائدات الإعلانات.

كيف ستعمل خاصية عدم التتبع في تحديث iOS 14 ؟

خاصية عدم التتبع في تحديث iOS 14 لن تمنع ظهور الإعلانات تماماً في التطبيقات لكنها سوف تجعل منصة الإعلانات تتوقف عن تعقب وتتبع سلوك ونشاط المستخدم وتقلل جمع البيانات عنه وبالتالي لن يكون هناك تخصيص للإعلانات أي أنها لن تكون مفصلّة على مقاس المستخدم واهتماماته.

كل جهاز يحتوي على ما يعرف بمعرف المعلنين IDFA وبتفعيل خاصية عدم التتبع، لن تتمكن فيسبوك والتطبيقات المعتمدة عليه من الوصول إليه، وبالتالي إما لن يظهر الإعلان أو سوف تكون الإعلانات أقل صلة واستهدافاً للمستخدم، لأن فيسبوك وغيرها من الشركات الإعلانية لن تعرف أي إعلان يجب أي يظهر لأي مستخدم.

قريباً وفي غضون أسابيع قليلة سوف تلاحظ أنه عند قيام أي تطبيق بتتبعك ستظهر لك رسالة بذلك ولك حرية الاختيار بين الموافقة والرفض، كما يمكن منع التتبع نهائياً بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الخصوصية Privacy > التتبع Tracking > ثم إلغاء تفعيل خيار السماح للتطبيقات بطلب التتبع Allow apps to ask for permission to track.

انتقاد فيسبوك و رد ابل

مع عزم ابل المضي قدماً في إتاحة خاصية عدم التتبع في نظام iOS ، قامت شركة فيسبوك بحملة إعلانية ضد ابل في الصحف الكبرى تضمنت انتقادات لاذعة.

فيسبوك قالت أن الخسائر التي سوف تسببها ابل لقطاع الإعلانات سوف تغير شكل الإنترنت كما نعرفه وسوف تدفع المطورين إلى جعل تطبيقاتهم وألعابهم ومدوناتهم مدفوعة عوضاً عن الوصول المجاني لها.

ابل ردت على لسان المتحدث الرسمي لها مدافعة عن موقفها إلا أن الرد الأكبر جاء على لسان المدير التنفيذي للشركة السيد تيم كوك الذي قال في تغريدة له على تويتر أن ابل تؤمن أنه المستخدمين يجب أن يكون لهم خيار حيال تتبعهم وجمع بياناتهم وكيف تستخدم، وأن فيسبوك يجب أن يحصل على الأذن أولاً وفقاً لنظام شفافية جمع البيانات الجديد في نظام iOS 14.