المنتج القادم ضمن سلسلة جالكسي M قد لا يكون هاتفًا من الأساس

سلسلة جالكسي M هي من أهم سلاسل الهواتف المتوسطة لدى سامسونج، والعملاقة الكورية تنافس بها بقوة جنبًا إلى جنب مع سلسلة جالكسي M، ولعل واحد من أبرز هواتف السلسلة هو هاتف جالكسي M51 والذي يأتي مع مواصفات مميزة أبرزها البطارية الضخمة، لكن يبدو أنه وطبقًا لتقرير جديد فالمنتج القادم ضمن السلسلة لن يكون هاتفًا من الأساس، بل جهاز لوحي.

المنتج القادم ضمن سلسلة جالكسي M سيكون جالكسي تاب M62

المنتج المقبل ضمن السلسلة سيكون جهاز لوحي يحمل الاسم جالكسي تاب M62 وهو الذي يحمل الاسم الرمزي SM-M625F أيضًا، والاسم الرمزي و الذي كشف عن كينونة الجهاز كجهاز لوحي.

الجهاز سيشكل توسّع لسلسلة جالكسي M لتضم أجهزة لوحية هي الأخرى، على عكس الوضع الحالي حيث تتوفر لوحيات رائدة ضمن سلسلة جالكسي تاب مع خيارات قليلة وغير مرضية في الفئة المتوسطة من ناحية أخرى، وحسب التسريبات فهذا الجهاز سيكون في الوسط بين سلسلة جالكسي تاب S الرائدة وجالكسي تاب A المنخفضة.

الجهاز اللوحي سيأتي مع ذاكرة تخزينية تصل إلى 265 جيجابايت، وهو رقم ممتاز بالنسبة لجهاز لوحي، أيضًا فالجهاز سيتوفق طبقًا للتسريبات من حيث عمر البطارية، هذا حيث أن هاتف جالكسي M51 نفسه يأتي مع بطارية بسعة 7,000mAh فما بالك بجهاز لوحي بشاشة ضخمة!

حتى الآن لا توجد الكثير من التفاصيل عن الأمر، لكن من المتوقع أن تبدأ التفاصيل في الظهور مع بدايات العام المقبل 2021، هل تفكر في اقتناء هذا الجهاز اللوحي؟ أو أي جهاز لوحي آخر في 2021؟