متحف اللوفر يحصد أكثر من ٢ مليون يورو خلال مزاد علني على الإنترنت

استطاعت داري المزادات Christie’s وDrouot ان تحصد مبلغ قدره 2365000 يورو خلال 15 يوماً فقط لطرح المزاد العلني الذي يضم الأعمال الفنية و أيضاً بعض الخدمات التي قدمها المتحف تحت عنوان “نراهن على اللوفر”.

و جاء نصف المبلغ المذكر بعد بيع لوحة الفنان التجريدي الفرنسي الشهير، بيير سولاج بمبلغ 1.4 مليون يورو ، وتمكنت لوحة الفنان التشكيلي، جان ميشيل أوتونيل “وردة اللوفر” من حصد 90 ألف يورو.

وقدم المتحف بعض الخدمات المميزة للمشاركين التي أهمها فرصة لحضور مراسم فحص لوحة الموناليزا التي يقيمها كل عام خبراء المتحف ودفع شخص لحضور المراسم مبلغ قدره 80 ألف يورو.

وكلفت النزهة على سقف اللوفر بصحبة الفنان التشكيلي الطليعي المعروف بلقب JR أحد المشاركين مبلغ يصل الى 42 ألف يورو، أما الجولة مع مدير المتحف جان لوك مارتينيز، فكانت ب38 ألف يورو، يذكر أن إيرادات المزاد ستستخدم لإنشاء قاعات جديدة تهدف إلى التنوير الفني والثقافي للسكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا