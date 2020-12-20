الكشف عن معالج متطور جديدة للأجهزة الذكية من قبل شركة Qualcomm

اعلنت شركة Qualcomm المتخصصة بإنتاج المعاجات للأجهزة الذكية عن مواصفات المعالج الجديد Snapdragon 678 والذي يعتبر نسخة مطورة عن ما قبله اذ انه يمتلك خصائص يجعل أداء الأجهزة الذكية أفضل بشكل ملحوظ.

ويتميز المعالج الجديد بأنه يقلل من استهلاك طاقة البطارية في الأجهزة ويدعم الأجهزة الذكية للإتصال بشبكات الـ5G، وطور بتقنية 11 نانونومتر وزود بثماني أنوية.

وسيكون أداء كاميرات الهواتف أفضل وستحسن ميزات التصوير البطيء لتزويده بوحدة Qualcomm Spectra 250L ISP التي تدعم قدرات كاميرات الهواتف في تصوير مقاطع الفيديو.

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