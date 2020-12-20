شركة آبل تتحضر لإضافة ميزات جديدة لساعاتها الذكية

كشف موقع Patently Apple نية شركة آبل بإضافة تقنيات جديدة لساعات Apple Watch الشهيرة أهمها تثبيت زراً جانبياً على هيكل الساعة ليعمل كماسح لبصمات الأصابع و الغاء قفل الشاشة بواسطة مستشعر للمقاييس البيومترية.

وتخطط الشركة ان تحصل على براءتي اختراع تتعلقان بالساعات المذكورة الأولى لماسح البصمات و الثانية عبارة عن ساعة ذكية مزودة بشاشة غير اعتيادية، مجهزة بكاميرا ومصباح إضاءة يظهران من تحت طبقات الشاشة عند الحاجة فقط.

ولم تعلن شركة آبل حتى الآن عن موعد إصدار هذا النوع من الساعات و لكن من المتوقع أن تدخلها على الأجيال القادمة من ساعاتها الذكية.

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