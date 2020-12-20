فيديو| شاب جزائري ينفذ “مقلب دموي” على الإنستغرام

أفادت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة في الجزائر، أنها تتابع “محتال” أمام القضاء، بعد تنفيذه “مقلبا داميا” باستخدام حسابه على إنستغرام.

وأوضح بيان الحماية، إن المعني “نشر فيديوهات تفيد بإصابته مع مجموعة من زملائه بمنطقة الشريعة الجبلية بولاية البليدة”.

وأضافت الحماية المدنية، “ادّعى المعني، الذي ينشط عبر الإنستغرام باسم عبدو أشكا، أنه ضمن مجموعة من التائهين وأنهم تعرضوا لجروح خطيرة”.

وأشار بيان مديرية الحماية المدنية، إلى أن “مركز التنسيق العملي الولائي للحماية المدنية تلقى أكثر من 100 نداء استغاثة لنجدته، وعلى إثر ذلك تم الاتصال بفرقة التدخل في الأماكن الوعرة للخروج للنجدة وإسعافه رفقة أصدقائه”.

وتابع البيان، “المعني قام بعد حوالي نصف ساعة بنشر فيديو آخر يبين فيه أنه نصب مقلبا لمتابعيه ولأجهزة النجدة، وبهذا العمل الذي أهان به سلك الحماية المدنية، ستتحرك ذات المصالح في حق هذا الشخص لاستغلاله موقف الضحية وتحايله”.

وكان “عبدو أشكا” قد ظهر على الفيديو ملطخا بالدماء مع رفاقه وكلهم ينزفون، وقالوا إنهم سقطوا من الجبل ولا يعلمون أين هم بالضبط، وبعد لحظات قالوا “إنه مقلب فقط وهاهم زملاؤنا بخير ونحن الآن في طريقنا إلى منازلنا”، وفقا لما نقله موقع “أصوات مغاربية”.

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