بنتلي تستعرض سيارة نادرة سيطرح منها 12 قطعة فقط

طورت شركة بنتلي سيارة Bacalar Roadster والتي من الممكن أن تكون من بين أبرز السيارات الشبابية الفاخرة وأكثرها تميزاً في العالم وسيطرح منها فقط 12 نسخة.

وتتميز السيارة بندرتها ،إذ أن وكلاء الشركة تلقوا عروضاً لشرائها قبل عملية إطلاقها بشكل رسمي ،وصمم هيكلها ليدمج ما بين الحداثة وملامح الفخامة لمركبات بنتلي.

وزودت بمقعدين وسقف مفتوح، وحصلت من الجوانب على خطوط إضاءة LED بتصميم مميز جداً أما الواجهة الأمامية فجاءت مع شبك مزدوج عملاق صبغ مع فتحات الهواء باللون الأسود، وبلغت سعة المحرك نحو 6.0 ليتر وتستطيع توليد عزم يعادل 659 حصاناً.

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