التسريب الكامل لصور ومواصفات جالكسي S21 ألترا – كل ما تريد معرفته!

اليوم تم تسريب صور كاملة من جميع النواحي لهاتف جالكسي S21 ألترا المنتظر، وهذا أمر طبيعي أن يأتي لنا التسريب في هذا الوقت، هذا حيث أن الفترة التي تفصلنا عن إطلاق الهاتف هي أقل من شهر واحد! التسريب قد أتى من خلال الموقع الألماني WinFuture ويستعرض الهاتف بأكثر من لون، والتسريب لم يقتصر على مواصفات جالكسي S21 ألترا وصوره فقط، بل كافة المعلومات المتاحة حوله.. هيا نلقي نظرة.

التسريب الكامل لصور ومواصفات جالكسي S21 ألترا

سيأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.8 بوصة، أي أنه سيكون أصغر من هاتف جالكسي S20 ألترا بمقدار 0.1 بوصة! وهذا الفارق في القياس يعود إلى كون هاتف جالكسي S21 ألترا الجديد مسطّح بشكل أكبر ولا يضم إنحناءات ضخمة في الشاشة! يُذكر أيضًا أن الإنحناءات أقل من الأمام والخلف وليس من الأمام فقط.

الهاتف سيأتي مع شاشة Dynamic AMOLED 2X وهي التي ستأتي بدقة 1440p+ وهي دقة تقابل 2K في الشاشات الكبيرة! الهاتف يأتي بتردد 120 هيرتز من حيث معدل تحديث الشاشة، تمامًا مثل الجيل السابق، لكن يُذكر أن هذا التردد المرتفع لن يسبب استهلاكًا كبيرًا في الشاشة بسبب أنها ستدعم خاصية التردد التكيّفي، حيث سيتغير التردد طبقًا لما يتم عرضه على الشاشة، ستدعم الشاشة سطوعًا 1,600 شمعة، وهو ما يجعلها واحدة من أسطع شاشات الهواتف على الإطلاق.

الكاميرا هنا بارزة بشكل كبير كما نرى، وهي التي تضم أربع كاميرات خلفية بما في ذلك مسشتعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل، وهو إصدار محسّن، كما أن الكاميرا تضم مستشعر ليزر للتركيز التلقائي Laser AF بدلًا من مستشعر 3D ToF، وهذا المستشعر سيحل مشاكل التركيز التلقائي التي عرف بها هاتف جالكسي S20 ألترا، بالإضافة إلى ذلك لدينا كاميرا واسعة جدًا 12 ميجابيكسل وكاميرتي تيليفوتو للتقريب البيريسكوبي، بالإضافة لمستشعر للكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

سيأتي الهاتف مع معالج سنابدراجون 888 في السوق الأمريكي وأسواق أخرى محدودة بينما سيتم توجيهه للسوق العالمي والعربي بمستشعر إكسينوس 2100 الرائد والذي يقدم أداء مقارب له بالفعل.

الهاتف سيأتي مع دعم القلم S-Pen لكنه لن يأتي في العلبة وسيباع بشكل منفصل، هذا إلى جانب بطارية 5,000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واتّ، لكن لن يكون الشاحن موجودًا في العلبة وكذلك لن يكون هناك سماعات سلكية. — سيتوفر الهاتف بذواكر تصل إلى 512 جيجابايت و12 جيجابايت للذواكر التخزينية والعشوائية، ولن يدعم منفذ بطاقات mircoSD!