تركيا.. مُسنة عمرها 103 سنوات تتعافى من الإصابة بكورونا

عائلة المسنة التركية نظيرة بتال، أفادت أنها تعافت من إصابتها بفيروس كورونا، وتمكنت من هزيمته بفضل مجهود الأطباء، في مستشفى ولاية بايبورت شمال شرقي البلاد.

وذكر مقربون من السيدة بتال 103 أعوام، أنها نقلت بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى المستشفى الحكومي بالولاية وغادرته، أمس السبت، إثر تماثلها للشفاء، بعد علاج دام 16 يوما.

وقال فريد بتال 64 عاما، أحد أبناء المسنة المتعافية، إنه “راجع المستشفى مع زوجته وأمه إثر ظهور أعراض نزلة برد عليهم، وتبين أنهم مصابون بالفيروس بعد إجراء اختبار الكشف عن كورونا”.

وأضاف، أن “والدته تلقت العلاج في المستشفى لأن حالتها كانت أكثر خطورة، في حين قضى وزوجته فترة المرض في البيت”.وفق ماذكرت وكالة “الأناضول”.

وأوضح: “لا أعرف كيف أصبنا.. مررنا بفترة صعبة، من آلام الظهر والمفاصل إلى الصداع والتعرق والغثيان، بينما قضت والدتي فترة المرض تحت إشراف الأطباء”.

عمرها 103 سنوات.. مسنّة تركية تهزم #كورونا

غادرت نظيرة بتّال مستشفى ولاية #بايبورت التركي بعد قضاء 16 يوما من العلاج#تركيا

https://t.co/3tCRfjyUGM pic.twitter.com/ITIE7nGaQG — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 19, 2020

