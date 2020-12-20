تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة جديدة شاملة مميزة وتشمل المتاحة مجانًا لفترة محدودة

اليوم لدينا مجموعة ممتازة من تطبيقات اندرويد الجديدة 2020 إلى جانب تطبيقات أخرى لعلّك لم تكن تعرفها، والأهم أن معظم تطبيقاتنا لليوم هي مدفوعة ومتاحة مجانًا لفترة محدودة، وبالطبع لم ننسى إدراج مجموعة من أفضل الألعاب وأحدثها، لكن وصيتنا المعهودة هي أن تقوم بتحميل التطبيق الذي يعجبك فورًا لأن بعض التطبيقات المتاحة مؤقتًا بشكل مجاني تظلّ على هذا الوضع لساعات قليلة جدًا، والآن لنبدأ:

تطبيق Calculator Lock لإخفاء صورك وفيديوهات بطريقة ذكية



يتيح لك هذا التطبيق المميز أن تخفي صورك وفيديوهاتك الخاصة والهامة مثل أي تطبيق آخر لكن ما يميمزه هو أنه يأتي على شكل آلة حاسبة، وعند فتح التطبيق على هذا الشكل كل ما عليك فعله هو إدخال كلمة المرور ضمن واجهة الآلة الحاسبة نفسها لتصل للتطبيق من الداخل وتبدأ في حفظ صورك وفيديوهاتك الخاصة.

السعر : مجّاني

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تطبيق FilterBox واحد من تطبيقات اندرويد الجديدة 2020



هذا التطبيق الرائع يصنّف بأنه واحد من أكثر تطبيقات إدارة الإشعارات خواصًا، هذا حيث أنه يتيح لك حفظ وتخزين الإشعارات التي تصلك، كما يتيح لك منع إشعارات بعض التطبيقات إلى جانب إمكانية استعادة آخر 20 إشعار قد مسحتهم! هذا بالإضافة لأنه يوفّر لك إحصاءات سريعة عن أكثر التطبيقات إرسالًا للإشعارات، والمزيد من الخواص يمكنك اكتشافها.

السعر : مجّاني

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لعبة A-2481 – من أفضل ألعاب اندرويد 2020 في فئة الرعب



توفّر لك هذه اللعبة تجربة لعب مخيفة جدًا حسب وصف مطورها، والجواب هنا يظهر من عواونه، هذه اللعبة هي لعبة رعب من الطراز الأول وهذا يظهر على إضاءتها المنخفضة وألوانها الداكنة، واللعبة حصلت على تقييمات مرضية وهي في الأساس لعبة مدفوعة، لكن يمكنك الآن أن تحمّلها مجّانًا.

السعر : مجانية لفترة محدودة

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لعبة حرب الدبابات الجديدة للاندرويد – Super Tank Blitz



هذه اللعبة وكما يظهر من اسمها هي لعبة أكشن ومغامرات وضمن اللعبة يلعب اللاعب بشخص يركب دبابة ويتحكم فيها، ووظيفتك أنك أن تهزم الدبابات الأخرى بسرعة لتحصل على نقاط وتقوم بترقية وتقوية دباباتك! اللعبة جديدة نسبيًا لكنها ومنذ أن صدرت على المتجر وهي تحقق تحميلات وتقييمات جيدة جدًا.

السعر : مجّانية

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لعبة تعليم الشطرنج للأطفال – Chess Art for Kids



هذه اللعبة مدفوعة في الأساس، إلا أنها متاحة الآن مجانًا ولفترة محدودة، وكما تلاحظ من اسم اللعبة فهي تساعد أطفالك -أو حتى أنت لو مبتدئ- على تعلّم لعبة الشطرنج، وحقًا هذا سيكون معروف كبير في حق أطفالك لما تقدمه الشطرنج من مهارات تفكير منطقي وإبداع!

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق منع توقف الشاشة عن العمل – Keep Screen Awake



هذا التطبيق المميز يتيح لك منع هاتفك من أن يغلق الشاشة بعد مرور وقت معيّن وهي خاصية مثالية إن كنت تستخدم الهاتف للقراءة أو لأي نشاط آخر يحتاج أن تبقى شاشته مفتوحة، التطبيق في الأساس مدفوع لكنه متاح الآن مجانًا وبالرغم من بساطته إلا أنه من أبرز تطبيقات اندرويد الجديدة 2020

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة بازل في غاية الصعوبة – FillFiled



هذه اللعبة والمدفوعة في الأصل تُعد واحدة من ألعاب البازل الصعبة جدًا على أندرويد، وهذا على حد وصف مطورها والتقييمات، واللعبة تهدف إلى الوصول لشكل مثالي من خلال تحريك القطع، لكن ما يجعلها صعبة هو أن تحريك كل قطعة سيؤدي لتحريك قطع أخرى وهو مفهوم قريب من مكعبات روبيك! جرّبها الآن..

السعر : مجّانية لفترة محدودة

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تطيق مسح الصور المكررة – 80X Duplicate File Remover Pro

كما تستنتج من اسمه، يعمل هذا التطبيق على فحص هاتفك بالكامل لإيجاد الصور والملفات المتكررة، ومن ثم يتيح لك حذفها لكي تفرّغ مساحة إضافية على هاتفك، نُشير بالذكر إلى أن التطبيق غالي السعر في الأساس وحاصل على تقييمات عالية، لذلك ننصحك باقتناءه حتى ولو كنت لا تحتاجه في الحال.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

