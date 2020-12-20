تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من الاختيارات المميزة للتطبيقات العملية المفيدة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Story Studio لإنشاء الحالات ومقاطع الفيديو القصيرة

هو تطبيق مميز يمكنك من إنشاء الحالات لشبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستاغرام وفيسبوك و واتس اب وغير ذلك، من خلال هذا التطبيق يمكنك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وإضافة الانتقالات والموسيقى والنصوص وإخراجها بجودة عالية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Ray Watermark لوضع علامة مائية على الصور

هو تطبيق يمكنك من وضع علامة مائية على الصور سواء صورة أو نص أو حتى كود القراءة السريعة QR Code وهناك العديد من الأدوات داخل الالتطبيق مثل تغيير لون وحجم ونوع الخط وشفافية العلامة المائية وموضعها وغير ذلك.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Super ToDo’s لترتيب وتنظيم مهامك

هو تطبيق يمكنك من ترتيب وتنظيم المهام اليومية الخاصة بك وإعداد قائمة بالأشياء التي تود القيام بها مع إمكانية تذكيرك بها اعتماداً على الوقت أو تواجدك في مكان محدد، كما يدعم التطبيق الوضع الليلي وإضافة ويدجت خاصة به في الشاشة الرئيسية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق ClickUp لإدارة فريق العمل

الآن مع وباء كورونا باتت الاجتماعات تتم عبر تطبيق زووم Zoom في الشركات والمؤسسات التي بدأت تتبنى فكرة العمل عن بعد. تطبيق ClickUp هو أداة إضافية سوف تساعد على تنظيم الأمور بين أفراد فريق العمل لإدارة المشاريع وتتبع إنجاز المهام وسير العمل.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Apollo for Reddit

موقع Reddit من مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة – التي قد لا تكون منتشرة بين أوساط المجتمع العربي – لكن على أي حال ننصحك بالإطلاع عليها والاستفادة منها ومن المجتمعات والمحتوى الموجود عليها وتطبيق Apollo من التطبيقات التي سوف تساعدك على ذلك ويقدم العديد من المزايا الغير موجودة في التطبيق الرسمي.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Genius Scan الماسح الضوئي للصور والمستندات

هو تطبيق يمكنك من عمل مسح ضوئي للصور والأوراق والمستندات والإيصالات وأي مطبوعات ورقية وتحويلها إلى صورة رقمية أو ملف PDF على الهاتف بجودة عالية أو مشاركته بسهولة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Widgetly لتخصيص الشاشة الرئيسية

هو أيضاً أحد التطبيقات الجديدة التي يمكنك الاعتماد عليها بعد التحديث إلى iOS 14 من أجل تخصيص الشاشة الرئيسية. التطبيق يتيح العديد من أنواع الويدجت المختلفة مثل: الوقت، بيانات الصحة، عداد الخطوات، الصور، وغيرها. مع خيارات كثيرة للتخصيص وتعديل الويدجت.

السعر : تحميل مجاني