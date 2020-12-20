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IHC تطلق خوذة ذكية توسّع رؤية سائق الدراجة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة IHC الأمريكية خوذة ذكية جديدة تعمل على توسيع مجال رؤية قائد الدراجة أطلقت عليها IC-R.

واعتمدت الشركة الأمريكية في صناعة الخوذة على جسم مصنوع من الكربون والكيفلار، وزودتها بعدة كاميرات مهمتها توسيع مجال رؤية سائق الدراجة دون أن يحتاج لأن يدير رأسه لمشاهدة المنطقة العمياء.

وستحتوي الخوذة على مستشعرات بالموجات فوق الصوتية موجودة في الجزء الخلفي مهمتها نقل المعلومات المعنية أو تحذير المخاطر إلى مجال رؤية السائق عبر شاشة Head-up.

كما سترسل الخوذة إشارة ضوئية على الشاشة عند ظهور شيء في النقطة العمياء، بالإضافة إلى إشارة صوتية يمكن إيقاف تشغيلها عند اقتراب الشيء من الدراجة، كما ستحتوي على LED في الجزء الخلفي لتحذير المركبة التي تقترب من الدراجة.

وتتميز الكاميرا الموجودة على المركبة بقدرتها على تسجيل الرحلة، وباحتوائها على ميكروفون للتحكم في نظام الأوامر الصوتية.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الخوذة الجديدة بسعر يتراوح ما بين 599 و1350 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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