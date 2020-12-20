فرنسي يُحطّم الرقم القياسي لأطول فترة بقاء في الثلج

تمكن الفرنسي رومان فاندردروب من تحطيم الرقم القياسي لأطول فترة بقاء في الثلج بعدما بقي داخل حجرة من البليكسيجلاس تحتوي مكعبات من الثلج، لمدة ساعتين و53 دقيقة و43 ثانية، ليتخطى بذلك الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة.

وأقام المغامر الفرنسي هذا الحدث في مدينة واترلو الواقعة شمال فرنسا لدعم مكافحة مرض السرطان وسط حضور الحكام وحوالي 50 شخصاً جاؤوا لدعمه.

وقال المغامر الفرنسي إنّه سيقوم بالتبرع الأموال التي سيجمعها لجمعية ووندر أغستن الداعمة للأطفال المصابين بالسرطان.

يذكر أنّ رومان فاندردروب تدرب على هذا الأمر داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، قبل أن يستعين بجهاز تبريد بسعة 500 ليتر، وفي النهاية استخدم الثلج في منطقة شاموني الجبلية في الألب الفرنسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية