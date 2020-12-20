هاني شاكر يعفو عن حامو بيكا ويقبل اعتذاره

أصدرت نقابة الفنانين المصرية بياناً أكدّت من خلالها قبول اعتذار الفنان حامو بيكا، وتنازلها بشكل رسمي عن الدعوى التي قامت برفعها في أكتوبر الماضي.

وقال المحامي ياسر قطنوش المستشار القانوني للنقابة إنّها ستتنازل عن الدعوى من أجل الحفاظ على مستقبل بيكا وأسرته.

من جانبه نشر الفنان حمو فيديو جدّد من خلاله اعتذاره لنقيب الفنانين هاني شاكر ولأعضاء مجلس الإدارة.

وبهذا البيان أنهت النقابة خلافاً استمر لمدة 3 أشهر بينها وبين مطرب المهرجانات.

وكانت محكمة الإسكندرية جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت بحبس حمو بيكا لمدة عامين مع الأشغال وكفالة بقيمة 5000 جنيه أسترليني، وتغريمه 200 ألف جنيه مصري بعد اتهامه وقذفه النقيب هاني شاكر.

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