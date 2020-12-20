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لماذا يجب ألّا تنام مباشرةً بعد إطفاء التلفزيون؟

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت مجموعة من الباحثين الناس من النوم مباشرةً بعد إطفاء التلفزيون نظراً للأضرار الكبيرة التي يسببها.

وقال الباحثون إنّ الدراسات التي أجريت حول هذا المجال اتفقت على وجود سلبيات كبيرة لهذه العادة، وقالوا إنّ هذا الأمر يؤثر على الساعة الداخلية للجسم، ويؤدي لفوضى في دورة النوم.

وأكدّوا خطورة الضوء الأزرق الصادر عن شاشة التلفزيون، وقالوا إنّه يؤدي للإصابة بالأرق والإجهاد ويخفض جودة النوم.

وبرر العلماء الأمر بأنّ الضوء الأزرق يعطل إنتاج الميلاتونين في الجسم وهو الهرمون المسؤول عن عمليات النوم.

ونصح الخبراء الناس بإطفاء شاشة التلفزيون قبل ساعة ونصف إلى ساعتين من النوم، واستغلال هذا الأمر في القراءة والمطالعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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