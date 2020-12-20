لماذا يجب ألّا تنام مباشرةً بعد إطفاء التلفزيون؟

حذرت مجموعة من الباحثين الناس من النوم مباشرةً بعد إطفاء التلفزيون نظراً للأضرار الكبيرة التي يسببها.

وقال الباحثون إنّ الدراسات التي أجريت حول هذا المجال اتفقت على وجود سلبيات كبيرة لهذه العادة، وقالوا إنّ هذا الأمر يؤثر على الساعة الداخلية للجسم، ويؤدي لفوضى في دورة النوم.

وأكدّوا خطورة الضوء الأزرق الصادر عن شاشة التلفزيون، وقالوا إنّه يؤدي للإصابة بالأرق والإجهاد ويخفض جودة النوم.

وبرر العلماء الأمر بأنّ الضوء الأزرق يعطل إنتاج الميلاتونين في الجسم وهو الهرمون المسؤول عن عمليات النوم.

ونصح الخبراء الناس بإطفاء شاشة التلفزيون قبل ساعة ونصف إلى ساعتين من النوم، واستغلال هذا الأمر في القراءة والمطالعة.

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