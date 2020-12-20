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في سابقة غذائية.. مطعم يقدم لحم دجاج مصنوع مخبرياً

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت سنغافورة أول عملية بيع للحم دجاج مصنع مخبرياً، حيث أعلنت شركة إيت جاست عن بيع أول قطع اللحوم التجارية في مطعم 1880 الواقع في أحد الشوارع الراقية في سنغافورة.

وقدّم المطعم اللحم المخبري لمجموعة من المراهقين تراوحت أعمارهم ما بين 14 و18 عاماً بعدما تم توجيه دعوة خاصة لهم بسبب التزامهم في تحسين وضع كوكب الأرض.

وقال المطعم إنّ لحم الدجاج الذي قدموه للطلاب نال إعجابهم، ويأمل في أن يتم اعتماده رسمياً من أجل التخفيف من أثر استهلاك اللحوم على بيئة العالم.

يذكر أنّ شركة إيت جاست حصلت في بداية ديسمبر الجاري على موافقة وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة من أجل بيع قطع الدجاج التي تصنعها مخبرياً من خلايا حيوانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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