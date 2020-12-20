تويتر تختبر خاصية “غرف الدردشة الصوتية”

في إطار سعيها لتطوير منصتها، بدأت شركة تويتر الأمريكية بإعادة اختبار خاصية الدرجة الصوتية، وقررت إعادتها عبر خاصية Spaces.

وستتيح تويتر إمكانية إنشاء غرف محادثات صوتية ويمكن للأصدقاء الانضمام إليها والدردشة الصوتية كأنّهم في محادثة صوتية جماعية.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستكون متاحة لعينة صغيرة من المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء غرف محادثة يمكن لأي شخص الانضمام إليها بشرط موافقة المشرف، حيث سيظهر اسم مدير الغرفة تحت كلمة Host والذي سيحدد قواعد الحوار، في حين سيكون بإمكان بقية المشاركين التحدث بالرموز التعبيرية والصوت، بالإضافة لإمكانية مشاركة بعض المستخدمين كمستمعين فقط.

وأكدّت تويتر اختبارها بعض المزايا الحديثة ضمن الخدمة كالردود التعبيرية، مشاركة التغريدات ضمن الغرفة وتحويل الصوت إلى كتابة باللغة الإنجليزية.

يذكر أنّ الخدمة مازالت تجريبية، وستكون متاحة عبر تطبيق تويتر فقط، ولن تكون متاحة حالياً عبر الويب.

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