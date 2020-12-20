تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية المواصفات الرسمية لهاتف سامسونج الجديد Galaxy S21 Ultra.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج إكسينوس 2100 أو معالج Snapdragon 888 نظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة عرض 515 بيكسل، وسطوع يصل إلى 1600 نيت، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، في حين ستكون الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و10 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 45 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في يناير القادم بسعر يصل إلى 1400 يورو.

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