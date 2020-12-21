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جمعية ليبيا للفنون التشكيلية تعلن موعد معرضها الأول

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت جمعية ليبيا للفنون التشكيلية، عن إقامة معرضها العام يوم 10 يناير العام الجديد 2021، بدار الفنون و بمناسبة إشهار الجمعية.

ونشرت الجمعية، شروط المشاركة في المعرض الفني، وهي: يشارك كل فنان بعملِ واحد فقط جاهز للعرض، والعمل المشارك لم يسبق عرضه، يتم قبول العمل او رفضه من قبل اللجنة المنظمة.

وأشارت جمعية ليبيا للفنون التشكيلية، إلى أن تسليم الأعمال  يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من الساعة 12 حتى 2 ظهراً  بدار الفنون بطريق السكة بطرابلس، وأن آخر موعد للتسليم يكون يوم 30 شهر ديسمبر الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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