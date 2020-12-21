“ماما نويل” تظهر في العراق مع الأطفال

عبر دراجتها وسط الدمار في مدينة الموصل القديمة، تمر الناشطة العراقية شيماء العباسي، لترفّه عن الأطفال وتغني لهم ومعهم.

واختارت الشابة الكردية والمسلمة، ملابس بابا نويل، لرسم البهجة على وجوه الأطفال، الذين يُطلقون عليها وصف “ماما نويل”، مع اقتراب العام الجديد.

وأوضحت العباسي، “23 عاما”، بحسب صحيفة العرب اللندنية، “بهذه الهدايا أدخل الفرح على قلوب أطفال طالتهم كآبة الأزمات والحروب”، مشيرة إلى أنها تحاول أن تحافظ على تماسكها أثناء تجولها في المدينة المدمرة لتوزيع الهدايا”.

وأعربت الطفلة تيما غانم، أنها “وأطفال الموصل سعداء بمجيء ماما نويل، فهي لا تكتفي بتقديم الهدايا، بل وتقوم بتنظيم العديد من المسابقات المسلية يشارك فيها الجميع ونحظى بالجوائز”.

وأضاف والد الفتاة علاء غانم، “في الحقيقة نحتاج في منطقتنا لمثل هذه الفعاليات، حتى نمحو البعض من الآثار السلبية للحروب والأزمات، فنحن بحاجة ماسة لشخص يعيد لأطفالنا فرحهم المسلوب ويعيدهم للحياة، والجميل في ما تقدمه ماما نويل أنها تصنع الفرح والجمال في قلب الدمار”.

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