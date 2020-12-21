الفنانة نادين فهد تطلق أغنية “وصلت الفكرة؟”

أعلنت الفنانة السورية نادين فهد، إطلاق أغنية عراقية بعنوان “وصلت الفكرة؟” من كلمات رضا السوداني وألحان عبدالله السيد وألحان وتوزيع ومكساج بشار الهندي وتسجيل استديوهات بشار الهندي.

وتعبتر هذه التجربة مع الهجة العراقية، هي الأولى للفنانة نادين فهد، التي أصدرت ثماني أغنيات سابقة باللهجة المصرية والسورية واللبنانية.

وعن مشاريعها الفنية، ذكرت نادين، أنها بصدد تحضير أغنية ستطلقها في شهر يناير من سنة ٢٠٢١، إضافة إلى أنها تدرس نصا دراميا لمسلسل تراجيدي وفيلم خليجي، وعرضا لتقديم برنامج طبي على احدى القنوات العربية، علما بأنه كانت لها تجربة في التقديم التلفزيوني في إحدى البرامج الاجتماعية على قناة كويتية، وفقا لما نقلته صحيفة القبس الكويتية.

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