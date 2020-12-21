حلمي بكر يستنكر قبول هاني شاكر اعتذار “حمو بيكا”

استنكر الموسيقار حلمي بكر، قبول نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، ، اعتذار مؤدّي المهرجانات حمو بيكا، والتنازل عن القضايا المُقدمة ضده، مازحًا بقوله: “مبروك.. بكرة هيخلفوا أغاني صغيرة”.

وأوضح بكر، في تصريح لصحيفة الوطن المصرية، “إنه لم يستبعد اقتحام حمو بيكا، مقر نقابة الموسيقيين، مجددًا، حال وقوع أي أزمة بينه وبين أعضاء مجلس النقابة”.

وتابع الموسيقار حديثه، “الحالة الغنائية في مصر صارت دون المستوى، ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى”.

وأضاف بكر للصحيفة: “الأمر مبقاش غناء دلوقتي.. هو بقت ضحك وباتون ساليه.. مين يقول إيفيه ويضحك الناس أكثر.. الضحك على الدقون هيبقى للركب”.

وأكد حلمي بكر، أن تصالح هاني شاكر مع حمو بيكا، ستظهر تداعياته في المستقبل القريب، بشكل يضر حال الغناء.

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