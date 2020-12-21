هل لا زالت ابل مهتمة بتطوير نظارة ذكية ؟ إليك آخر الأخبار!

منذ فترة طويلة تظهر بين الحين والآخر أخبار حول قيام ابل بتطوير نظارة ذكية لينضم جهاز جديد إلى قائمة أجهزة ابل، فما حقيقة تلك الأخبار؟ وهل سنشهد إطلاق منتج كهذا قريباً؟

الأخبار التي تتحدث حول نظارة ابل الذكية ليست جديدة وإنما تعود إلى سنوات مضت وكل هذه الأخبار عادة ما تكون آتية من مكتب براءات الاختراع الأمريكي المسئول عن تسجيل براءات الاختراع أو من توقعات المحللين المهتمين بشئون ابل.

براءات الاختراع عادة ما تتمحور حول أشياء مثل تتبع حركة العين، الرؤية، تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وأشياء من هذا القبيل وكلها معلومات نشرها مكتب براءات الاختراع الأمريكي عبر موقعه الرسمي وليس الأمر سراً.

على أغلب الظن سوف تعتمد نظارة ابل الذكية على تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي بشكل أساسي مع حساسات متقدمة، لكن بأي صورة وبأي كيفية؟ تلك أمور لا نعلم عنها الكثير حتى الآن.

بعض التوقعات تقول بأن نظارة ابل سوف تكون ملحق للايفون ومعتمدة عليه كلياً وخاصة على المعالج، وشائعات أخرى مضادة تقول بأنها سوف تحتوي على معالح خاص بها بتقنية 5 نانومتر مع دعم شبكات الجيل الخامس.

بشكل مؤكد لن يكون كاميرا لالتقاط الصور أو الفيديو مثل نظارة جوجل العتيقة التي كان يتم منعها في بعض الأماكن لاعتبارات الخصوصية والأمن، لكن بالتأكيد سيكون هناك حساسات بصرية مثل مستشعر اللايدار LiDAR الذي يعتمد على الأشعة تحت الحمراء وهو موجود في بعض أجهزة الايفون والايباد برو الحديثة.

من المرجح أن ابل سوف تطلق جهاز أشبه بالنظارة الذكية، لا نعرف الوقت بالتحديد لكن التوقعات تشير أن ذلك سيكون بحلول التصف الأول من عام 2022 القادم.