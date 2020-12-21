عروض رأس السنة من شركة PassFab – خصومات كبيرة وترخيص مجاني لك!

بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية، تقدم شركة PassFab عروض كبيرة على منتجاتها المختلفة من البرامج التي تخدم المستخدم على الحاسوب، كما بإمكانك الحصول على ترخيص مجاني لأحد برامجها المميزة.

برنامج PassFab for PDF مجاني لأجلك!

الآن بإمكانك الحصول على ترخيص برنامجPassFab for PDF المخصص لفك تشفير ملفات PDF وإزالة الحماية وكلمة المرور عنها.

يمكنك باستخدام هذا البرنامج التعديل على أي ملف PDF لديك بعد إزالة الحماية عنه، بحيث تستطيع النسخ والتعديل والطباعة دون أي قيود.

من خلال صفحة عروض PassFab يمكنك الحصول على ترخيص مجاني للبرنامج لمدة شهر كامل، قم بالضغط على أحد أزرار المشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي ثم أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك وسوف يصلك الترخيص المجاني الخاص بك!

خصومات كبيرة على برامج شركة PassFab

سوف تجد في صفحة العروض أيضاً تخفيضات كبيرة على برامج الشركة الأخرى مثل برنامج PassFab For ISO لحرق الأقراص، وبرنامج PassFab For Office لإزالة كلمات المرور والحماية من ملفات مايكروسوفت أوفيس المختلفة.

كوبون خصم عند الشراء

العروض السابقة لا تكفي؟ إذاً لديك كوبون خصم إضافي بقيمة 20% سوف تجده في صفحة العروض، يمكنك استخدامه في شراء أي من المنتجات الآتية:

برنامج فك حماية الأيفون PassFab iPhone Unlocker وبرنامج فك حماية الأندرويد PassFab Android Unlocker وإزالة حساب الآي كلاود PassFab Activation Unlocker وبرنامج PassFab 4WinKey لإزالة وإعادة ضبط كلمة مرور الويندوز دون الحاحة إلى إعادة تثبيته وغيرها من البرامج المميزة.