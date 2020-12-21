بريطانيا تواجه عزلة بعد توقف دول عدة السفر إليها خوفا من السلالة الجديدة لكورونا

علقت عدة دول أوروبية وأخرى الاثنين، الرحلات إلى بريطانيا ومنع دخول أي أحد قادم منها إلى بلدانهم بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا أشد خطورة من الأولى.

ومن بين هذه الدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا وفنلندا وكندا والنمسا والسويد وسويسرا ودول البلطيق وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وتركيا وإيران والسعودية والكويت وسلفادور وهونغ كونغ – حسب وكالات عالمية-.

وفي ذات السياق كشفت الحكومة البريطانية أن السلالة انتشرت بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، مشددة من القيود المفروضة في العاصمة لندن وجنوب شرق بريطانيا؛ سعيا منها للحد من انتشار السلالة الجديدة.

ونوهت الحكومة أنه نظراً لسرعة انتشار الفيروس أُجبروا على التخلي عن خطط لتخفيف القيود في نهاية السنة؛ بسبب ما سببته من مخاوف وانتشار واسع النطاق

يُشار إلى أن وزير الصحة البريطاني “مات هانكوك” أعلن الأحد، ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بالبلاد، منوها أنه من الصعب السيطرة عليها قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير.

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