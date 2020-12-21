رجل فرنسي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لبقائه في الجليد

سجل الفرنسي رومين فاندندورب رقماً قياسياً ودخل موسوعة قينس للأرقام القياسية ببقائة لمدة ساعتين و 35 دقيقة و 33 ثانية بعد أن تدرب على هذا الأمر أكثر من عاميين.

وراقب مجموعة ممثلي كتاب “غينيس” للأرقام القياسية عملية تحطيم الرقم القياسي عندما كان فاندندورب داخل وعاء خاص شفاف مملوء بالثلج المجروش، وصلت درجة الحرارة فيه إلى -18 درجة مئوية.

وكشف فاندندورب 34 عاما عن شعوره وهو داخل الوعاء وقال “من الخارج، يبدو أنك رجل عادي يقف في صندوق به مكعبات ثلج، لكنني أؤكد لكم أني أشعر بالكثير يحدث بداخلي. إذا كنت أتحكم في كل شيء خلال الساعة الأولى، ففي باقي الوقت كان علي أن أبقى مركزا للسيطرة على القشعريرة”.

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