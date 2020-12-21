رومانيا تطرح سيارة تعد من بين أجمل السيارات حول العالم وأرخصها

كشف وكلاء شركة داسيا الرومانية عن سيارة Sandero المصممة بطريقة فريدة والتي بدأ بيعها في عدد أكبر من أسواق أوروبا وآسيا وعدة بلدان حول العالم.

وجاء هيكلها بتصميم مميز أقرب إلى هياكل سيارات الهاتشباك الشبابية مثل غولف الشهيرة من فولكس فاغن ، وتختلف قمرة السيارة عن سابقاتها إذ حصلت على واجهة قيادة متطورة في منتصفها محور خاص يثبت عليه شاشة تعمل باللمس شبيهة بالحاسب اللوحي يمكن أن تختفي من أجل تثيب الهواتف الذكية.

وحصلت السيارة على العديد من الأنظمة المتطورة أبرزها أنظمة تكييف حديثة، وأنظمة لتدفئة المقاعد، وعدة منافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، ونظام فرملة أوتوماتيكي لتفادي الحوادث ، ويبدأ سعرها بالسوق ما يقارب8690 يورو تقريباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا