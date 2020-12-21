هواتف أندرويد المستقبلية ستحصل على أربع سنوات من التحديثات، لكن بشروط محددة!

كلًا من كوالكوم وجوجل قد أعلنا عن توسيع نطاق مشروع مميز جدًا يجمع فيما بينهم، وهذا المشروع سيعمل بشكل رئيسي على تسهيل عملية إرسال التحديثات للهواتف التي تعمل بمعالجات من كوالكوم، وهي معالجات سنابدراجون، وهذا ما سيجعل هواتف أندرويد المستقبلية ستحصل على أربع سنوات من التحديثات حيث أن المطورين والشركات لن يكون عليهم أن يقلقوا بخصوص التوافقية وبخصوص تعريفات شرائح ومعالجات كوالكوم، والمشروع الجديد يحمل الاسم Treble.

هواتف أندرويد المستقبلية ستحصل على أربع سنوات من التحديثات

مشروع Treble وكما ذكرت جوجل في مدونتها الرسمية سيجعل الوصول للتحديثات أسهل، وسيحد من تأخر الشركات في إرسال التحديثات بشكل عام، هذا إلى جانب أن الهاتف الذي سيعمل مع معالج من كوالكوم مدعوم ضمن هذا المشروع سيتاح له الحصول على أربع سنوات من التحديثات المستمرة وهي التي ستضم ثلاث إصدارات أندرويد رئيسية وعام كامل من التحديثات الأمنية، أو أربع تحديثات أندرويد رئيسية.. ليس مؤكدًا بعد!

من الناحية التقنية فمشروع Treble الجديد سيعتمد على تقسيم نظام التشغيل إلى أجزاء مختلفة، وبهذا يُمكن للشركة المصنعة أن ترسل التحديث إلى أجزاء معينة من النظام -كالمعالج مثلًا- ويتم لاحقًا إرسال التحديثات لباقي المكونات.

هذه الميزة الجديدة ستبدأ في التفعُّل مع معالج سنابدراجون 888 والذي سيأتي في هواتف أندرويد الرئيسية في عام 2021 المقبل، لكن لا نعلم بعد ما إذا كانت كل الهواتف القادمة مع معالجات سنابدراجون الجديدة ستدعم هذه الخاصية أم أنها حصرية للمعالجات الرائدة فقط!