يوتيوب تختبر خاصية مزامنة الفيديوهات المحملة داخل التطبيق مع أجهزة آخرى

تطبيق يوتيوب يتيح لك تحميل الفيديوهات لمشاهدتها لاحقًا دون إنترنت، لكن هذه الفيديوهات المحملة لا تكون ضمن المعرض، بل تكون ضمن بيانات تطبيق يوتيوب نفسه، واليوم وطبقًا لتقرير جديد فالشركة تعمل على خاصية تحمل الاسم Cross Device Offline Settings والتي ستكفل لك مزامنة الفيديوهات المحملة على جميع أجهزتك.

خاصية مزامنة الفيديوهات المحملة في يوتيوب

الخاصية الجديدة ستكون موجهة لمشتري YouTube Premium فقط في بادئ الأمر، وقد تم اكتشاف الخاصية الجديدة في تحديث رقم 15.50.32 للتطبيق، وبمجرد تفعيل الخاصية الجديدة سيطلب منك التطبيق أن تضع اسمًا للجهاز الآخر الذي تود المزامنة معه، وبالطبع العملية ستعتمد على حساب جوجل الخاص بك والموجود في تطبيق يوتيوب على كلا الجهازين.

التقرير يشير إلى أن الخدمة متاحة فقط وكما أسلفنا الذكر إلى مشتركي يوتيوب بريميم، لكن قد تتوفر لاحقًا للجميع دون مشكلة لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن، وبالحديث عن الخاصية نفسها فهي لن تزامن فقط الفيديوهات المحملة، بل ستتزامن معظم إعدادات يوتيوب الخاصة بك لتعمل على الجهاز الآخر دون مشكلة.

يُذكر أن اشتراك YouTube Premium يتيح لك عدد من الخصائص والمميزات أهمها تشغيل الفيديوهات في الخلفية وعدم مشاهدة أي إعلانات، وسعرها عالميًا هو 11.99 دولار أمريكي، بينما تتوفر في الأسواق الأخرى بسعر محلي، مثلًا في مصر الاشتراك يكلف 50 جنيه تقريبًا (3 دولار) ويضم الوصول ليوتيوب بريميم وكذلك يوتيوب ميوزك! إن كان سعر الاشتراك في بلدك مناسب فأنصحك بالاشتراك فهي خدمة مميزة فعلًا.

ما رأيك إذن؟ وهل تعتمد على تحميل الفيديوهات داخل تطبيق يوتيوب بشكل عام أم تفضل مشاهدتها مباشرةً أو تحميلها لجهازك بطرق أخرى؟