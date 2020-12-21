الصحة تتسلم مستشفى الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي بمدينة مصراتة

تسلمت وزارة الصحة، الاثنين، مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي بمدينة مصراتة من وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”.

وبحسب “بروتوكول” التعاون الموقع بين وزارتي الصحة الليبية والتركية، ستقدم وزارة الصحة التركية الدعم الفني وتدريب الكوادر المشغلة للمستشفى، الذي تبلغ مساحته المغلقة حوالي 2400 متر مربع، ويتضمن أقساما للعلاج الطبيعي للنساء، والأطفال، والرجال، وقسما للطوارئ، و38 وحدة للمعاينة وحوضين للعلاج.

يشار إلى أن اتفاق وزارتي الصحة الليبية والتركية الموقع في ديسمبر 2019 يشمل تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا، وتوفير بعض الأطقم الطبية، من بينها تشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي الذي أشرفت على بنائه موسسة “تيكا” التركية، الذي قدمته الحكومة التركية؛ دعماً لليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية