مدونة ألمانية مشهورة تتوفى بسبب “مرض غريب”

توفيت المدونة الألمانية الشهيرة يوسي ماريا البالغة من العمر 24 عاماً في جزر الكناري بعد معاناتها مع مرض فقدان الشهية.

حيث عانت المدونة الشابة خلال السنوات الماضية من هذا المرض، وتدهورت صحتها أثناء رحلة جوية كانت تقوم بها، لتتوفى بين يدي صديقتها.

وكانت المدونة الشهيرة على انستغرام قد كتبت قبل وفاتها بعدة أيام عن معاناتها مع المرض، وقالت إنّها لا ترغب في أن تكون من بين ال10% الذين يتوفون بسبب المرض.

من جانبها أبدت والدة يوسي أسفها لرحيل ابنتها الشابة، وقالت إنّها شاهدت صراعها مع المرض دون أن تكون قادرة على مساعدتها.

يذكر أن يوسي ماريا لم تخفِ مرضها، ودعت الناس لعدم التكتم عن مشاكلهم ومشاركتها مع الآخرين وهذا ما أكسبها شعبية كبيرة على انستغرام.

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