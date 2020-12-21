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هل يحمي شرب الماء بكثرة من كورونا؟

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحضت منظمة الصحة العالمية الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن دور الماء في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولو الصحة العالمية إن النصيحة التي انتشرت على الإنترنت والتي تقول إنّ شرب الماء كل 15 يحمي من كورونا خاطئة.

ورفض مسؤولو منظمة الصحة التبريرات التي أطلقها مطلقو الشائعات الذين قالوا إنّ شرب الماء يطرد من الفيروس الحلق للمعدة التي تقوم بقتل فيروس كورونا بفضل أحماضها.

وقال الأطباء في منظمة الصحة إنّ الإكثار من شرب الماء مفيد للجسم، لكنه لا يمنع فيروس كورونا إلى مجاري الهواء والرئتين.

يذكر أنّ منظمة الصحة العالمية رفضت الشائعة التي تحدثت عن دور الاستحمام في الماء الحار بمنع الإصابة بكورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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