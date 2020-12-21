فنانة سورية تُخفّض وزنها من 54 كغم إلى 47!

بدأت الفنانة السورية الشابة دانا مارديني باتباع نظام غذائي لخفض وزنها من 54 كيلوغرام إلى 47 كيلوغرام.

وشاركت النجمة الشابة على خاصية الستوري في انستغرام صوراً من زيارتها لطبيبة التغذية التي دعتها لتناول زيت الزيتون على الريق، والإكثار من شرب الماء، وتناول حبة خوخ مجففة بشكلٍ يومي، بالإضافة لتناول كميات جيدة من الفواكه.

وأبدى عشاق النجمة السورية استغرابهم من قيام الفنانة السورية بإنقاص وزنها، وقالوا إنّ وزنها جيد وأنّها لا تحتاج لهذا الأمر، وهذا ما دفع دانا للرد عليهم، حيث قالت إنّها قامت بهذا الأمر من أجل دور في مسلسل، وقالت إنّها ستزيل الرموش بشكلٍ كامل لتتناسب مع الدور.

يذكر أنّ دانا مارديني غابت عن الموسم الرمضاني الماضي، ولم تشارك بأي عمل.

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